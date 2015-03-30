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الصحة العالمية: إرتفاع ضحايا مخيم النازحين باليمن لـ 45 قتيلاً

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الصحة العالمية: إرتفاع ضحايا مخيم النازحين باليمن لـ 45 قتيلاً الصحة العالمية: إرتفاع ضحايا مخيم النازحين باليمن لـ 45 قتيلاً
قتل 45 شخصا على الاقل واصيب 65 بجروح في غارة جوية اصابت الاثنين مخيما للنازحين في محافظة الحجة في شمال غرب اليمن وفقا لحصيلة جديدة للمنظمة العالمية للهجرة.

وقال جويل ميلمان المسؤول الاعلامي لوكالة فرانس برس ان "المنظمة العالمية للهجرة ذكرت ان 45 قتيلا سقطوا بين النازحين واصيب 65 بجروح" موضحا ان 75 عاملا في المنظمة يساعدون الضحايا.

وتنفذ تسع دول عربية تقودها حاليا غارات جوية في اليمن لمنع المتمردين الحوثيين من اقامة نظام موال لايران في هذا البلد الحدودي مع المملكة.


>من ناحيته ألقى وزير الخارجية اليمنى بالمسئولية على المقاتلين الحوثيين المتحالفين مع ايران فى قصف لمخيم نازحين ولاجئين فى شمال اليمن قتل 45 شخصا اليوم الاثنين نافيا أى صلة بالعمليات العسكرية التى تقودها السعودية.

وكان رياض ياسين يتحدث للصحفيين فى العاصمة السعودية الرياض. وقال إن الانفجار فى المخيم لم تتسبب فيه قوات التحالف العربى وانما قصف مدفعى من الحوثيين الشيعة.

وقال ياسين ايضا ان حكومته لم تجر أى اتصال بجماعات الحوثيين المسلحة منذ بدء الضربات الجوية يوم الخميس.

"رويترز": مقتل 21 شخصا فى غارة جوية على مخيم لاجئين باليمن

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