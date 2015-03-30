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حبس ضابط شرطة 4 أيام بتهمة إهانة وكلاء نيابة شبرا

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حبس ضابط شرطة 4 أيام بتهمة إهانة وكلاء نيابة شبرا حبس ضابط شرطة 4 أيام بتهمة إهانة وكلاء نيابة شبرا
أمر المستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد لنيابة استئناف القاهرة، بحبس ضابط من قسم شرطة البساتين برتبة نقيب، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات فى اتهامه بسب وإهانة أعضاء نيابة قسم ثان شبرا الخيمة أثناء تأدية عملهم.

تعود القضية إلى منتصف الشهر الجارى، عندما كانت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة تباشر التحقيق مع الضابط فى اتهامه بالتعدى على أحد المواطنين وإحداث عاهة مستدامة به، حيث انتابته حالة هياج عصبى وتعدى بالقول والسب والقذف على وكلاء النيابة.

تقدم وكلاء النائب العام المجنى عليهم بمذكرة إلى النائب العام المساعد، بواقعة التعدى عليهم وطالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتولت نيابة استئناف القاهرة التحقيق معه وانتهت بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.
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