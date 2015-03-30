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محلب لرئيس مالاوى: نعمل على استكمال خارطة الطريق ومكافحة الإرهاب

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محلب لرئيس مالاوى: نعمل على استكمال خارطة الطريق ومكافحة الإرهاب محلب لرئيس مالاوى: نعمل على استكمال خارطة الطريق ومكافحة الإرهاب
التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، على هامش مشاركته بقمة الكوميسا بإثيوبيا، بيتر موثاريكا، رئيس جمهورية مالاوى، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء المصرى، ومساعد وزير الخارجية، ومحمد إدريس السفير المصرى بإثيوبيا.

فى بداية الاجتماع أشار المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء إلى اهتمام بتنشيط مجالات التعاون مع مالاوى، فى إطار اهتمامنا الكبير بتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى مع الدول الأفريقية، واقترح المهندس إبراهيم محلب عقد اجتماعات وزارية وقطاعية، لبحث تنفيذ ذلك، خاصة فى قطاعات الصحة والاتصالات، والكهرباء، والزراعة، مع مراجعة الاتفاقات الموقعة بين البلدين، والعمل على تفعيلها.

كما قدم محلب الدعوة للرئيس المالاوى، لحضور القمة الثلاثية لتجمعات الكوميسا والسادك وشرق أفريقيا، المقرر عقدها فى يونيو المقبل بشرم الشيخ، بالاضافة إلى دعوته للمشاركة فى احتفالية افتتاح قناة السويس الجديدة، التى تمثل شريانًا دوليًا للملاحة اليحرية.

وأشار إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إلى أن مصر تعمل حاليًا على الانتهاء من استكمال خريطة الطريق السياسية، عن طريق إتمام الانتخابات البرلمانية، إضافة إلى ما تقوم به من مكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن نجاح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى جاء ليعطى رسالة، ودلالة مهمة على سلامة الرؤية المصرية فى المجالات السياسية والاقتصادية، حيث أحرز المؤتمر نجاحات شهد بها العالم.

من جانبه أكد بيتر موثاريكا، رئيس مالاوى على علاقات الصداقة القديمة بين مصر ومالاوى، مشيرًا إلى أن لديه علاقات شخصية مع عدد من الشخصيات العامة والمسئولين السابقين المصريين، الذين تولوا مناصب دولية، وأبدى ترحيبه بتلبية الدعوات لزيارة مصر وحضور مؤتمر القمة الثلاثية بشرم الشيخ.

وطلب الوفد المالاوى معاودة استقبال طلاب بلادهم للدراسة فى مصر، مع سرعة انتهاء الشركة الشرقية للدخان من إجراءات انشاء مصنع لها فى مالاوى، وسيتم تصنيع التبغ المالاوى، حيث من المعروف أن مالاوى تصدر بعض إنتاجها من التبغ لمصر.

وأشار الرئيس المالاوى إلى أنهم يعدون لتنظيم مؤتمر اقتصادى فى منتصف العام، ويتطلعون إلى مشاركة الشركات المصرية، ورجال الأعمال فى المؤتمر.


>محلب يؤكد من أديس أبابا استمرار دعم مصر للحكومة الشرعية الليبية
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>محلب فى قمة الكوميسا بإثيوبيا: الاستقرار الاقتصادى والرخاء لن يتحققا إلا بالسلم والأمان.. ملتزمون بتنفيذ الطريق البرى الذى يربط القاهرة بكيب تاون.. ويدعو الأعضاء لحضور افتتاح قناة السويس الجديدة

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