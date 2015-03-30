حبس 9 أشخاص بينهم أمناء شرطة لانتحالهم صفة ضباط ببولاق الدكرور(تحديث)

أمرت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار محمد يونس اليوم الاثنين بحبس كل من "محمد.ح"، "محمود.ع" و"ياسر.م" أمناء شرطة و6 مواطنين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب وانتحال صفة وظيفية.

كانت تحقيقات النيابة قد كشفت قيام المتهمين انتحال صفة ضباط شرطة، وأنهم اعتادوا تفتيش المواطنين بغير وجه حق بدعوى الإجراءات الأمنية ويقومون بمصادرة متعلقاتهم الشخصية سواء أموال أو هواتف محمولة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين سقطوا فى قبضة رجال الأمن أثناء استقلالهم ميكروباص، فتم إيقافهم بواسطة كمين أمنى بشارع العشرين، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على المضبوطات، و12 ألف جنيه وعدة هواتف محمولة، وبالتحرى تبين أنهم انتحلوا صفة ضباط شرطة، للنصب على المواطنين، فحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى أمرت بحبسهم.

>كما أمرت نيابة بولاق الدكرور بحبس "هانى.إ" أمين شرطة بمديرية أمن الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار فيها.

تعود تفاصيل الواقعة حينما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط أمين الشرطة بعدما وردت معلومات مفادها إتجاره فى المواد المخدرة، وبتفتيشه عثر بحوزته على 200 جرام من مسحوق الهيروين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى وجهت له تهمة حيازة مواد ممنوعة والإتجار فيها، وأمرت بحبسه وعرض المضبوطات على المعمل الجنائى لمعاينتها.