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السيطرة على حريق شب فى شاحنة بميناء سفاجا البحرى

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السيطرة على حريق شب فى شاحنة بميناء سفاجا البحرى السيطرة على حريق شب فى شاحنة بميناء سفاجا البحرى
سيطرت قوات الحماية المدنية بميناء سفاجا البحرى على حريق شب فى أحد الشاحنات المحملة بالفاكهة، والمقرر شحنها لميناء ضبا السعودى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت الغرفة المركزية للحماية المدنية بمديرية أمن البحر الأحمر قد تلقت بلاغا من غرفة الحماية المدنية بميناء سفاجا البحرى، بالسيطرة على حريق التهم شاحنة محملة بالفاكهة قبل شحنها على إحدى العبارات المتجه إلى ضبا.

وتبين أن الحريق سببه ماس كهربائى فى ثلاجة كبيرة لحمل الفاكهة بالشاحنة، وتمت السيطرة على الحريق دون أى خسائر بشرية.

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مصر 365