بعد 3 سنوات من الواقعة.. الحكم بخصم راتب شهر من سائق لتسببه فى وفاة مواطن

قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية، برئاسة المستشار حسام فرحات، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار هانى فتحى، بخصم أجر شهر من راتب السائق "خالد.م.م" "سائق بهيئة النقل العام بفرع الأميرية"، لأنه فى 1 أكتوبر 2012، خرج على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة ولم يحافظ على ممتلكات وأموال الهيئة التى يعمل بها وأتى ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة على نحو أدى إلى اصطدامه بأحد المواطنين مما أدى إلى وفاته.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن السائق قاد السيارة رقم 9084 التابعة لفرع الأميرية على نحو أدى إلى اصطدامه بأحد المواطنين، مما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصابته تلك وترتب أيضًا كسر زجاج البربريز الأمامى جهة الشمال وتعطل الانتفاع بالسيارة.

وأضافت فى حيثياتها أن المادة رقم 80 من لائحة شئون العاملين بهيئة النقل العام الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام لمدينة القاهرة رقم 19 لسنة 1988 تنص على أن وظائف الهيئة تكليف للقائمين بها هدفها خدمة المواطنين تحقيقًا للمصلحة العامة طبقًا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها ويجب على العامل مراعاة أحكام هذه اللائحة وتنفيذها وعليه أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات وظيفته، وأن يحسن معاملة الجمهور مع إنجاز مصالحه فى الوقت المناسب، وأن يحافظ على كرامة وظيفته كما يسلك فى تصرفاته مسلكًا يتفق مع الاحترام الواجب والمحافظة على مواعيد العمل والمحافظة على ممتلكات وأموال الهيئة ومراعاة صيانتها.

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