أمن بلبيس يضبط "صالح أبو زلمة" المطلوب من الأمن العام

وجهت مكافحة مخدرات بلبيس بالشرقية، اليوم، ضربة قاسمة لأخطر عائلة الزلمات بكفر أبو نجاح، صالح أبوزلمة، والمطلوب من قبل الأمن العام، والهارب فى أحداث ثورة يناير من عقوبة 25 سنة سجن مشدد وبحوزته 90 كيلو بانجو وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب.

وكانت معلومات سرية قد توافرت لدى الرائد محمد صلاح النحال رئيس مكافحة مخدرات مكتب بلبيس، عن قيام "صالح محمد إسماعيل" 44 سنة عاطل ومقيم كفر أبو نجاح مركز الزقازيق وشهرته صالح أبو زلمة و"مصطفى صابر محمد" 29 سنة عاطل ومقيم أبو طوالة منيا القمح، بترويج كمية من مخدر البانجو بدائرة المركز.



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المتهمان

وبعد إذن نيابة منيا القمح العامة بمعرفة كريم عبد الكريم والمستشار إسلام حشيش رئيس النيابة، والتحريات السرية التى أكدت صحة المعلومة، بتمكن قوة من مكافحة المخدرات برئاسة الرائد محمد صلاح النحال وقوة مكتبه، بالتنسيق مع الرائد شريف منصور الضابط بمكتب الزقازيق، بإشراف العقيد محمد هلال رئيس مكافحة مخدرات الشرقية، من ضبط المتهمين.

وذلك أثناء استقلالهما السيارة رقم ر ى ب 9532 أثناء تواجدهما بدائرة منيا القمح وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر البانجو تزن 90 كيلو وبندقية آلية تحمل أرقام 1429500 و7 طلقات ومبلغ مالى.



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المضبوطات والسلاح

وتبين من التحريات التى أشرف عليها واللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية، واللواء مليجى فتوح مليجى مدير الأمن، أن المتهم الأول مسجل شقى خطر تحت رقم 3402 فئة ب مخدرات وسبق اتهامه والحكم عليه فى 16 قضية ما بين سلاح ومخدرات، كما أنه هارب من السجون فى أحداث الثورة فى القضية رقم 21471 لسنة 19991 جنايات مركز الزقازيق بالسجن المشدد 8 سنوات ومطلوب للتنفيذ عليه فى القضية رقم 9489 لسنة 2013 جنايات مركز كفر شكر قليوبية 15 سنة سرقة بالإكراه.

وكشفت التحقيقات أنه من العناصر الخطرة المطلوبة من قبل مصلحة الأمن العام ومطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد كبير من قضايا السرقات بالإكراه والمخدرات.



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اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية بالشرقية