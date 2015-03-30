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مصرع شخصين وإصابة 8 فى حادث تصادم على طريق "سفاجا- قنا"

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مصرع شخصين وإصابة 8 فى حادث تصادم على طريق "سفاجا- قنا" مصرع شخصين وإصابة 8 فى حادث تصادم على طريق "سفاجا- قنا"
لقى شخصان مصرعهما وأصيب 8 آخرين، فى حادث تصادم سيارة ملاكى بأخرى ميكروباص، على طريق "سفاجا- قنا"، تم نقل الجثتين والمصابين لمستشفى سفاجا المركزى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى الدكتور حسام جميل، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالبحر الأحمر، يفيد تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكى بالكيلو 42 طريق "سفاجا- قنا"، مما أدى إلى مصرع شخصين هما "أحمد محمد مدنى"، 55 سنة، رأس غارب، و"عبد الحميد عباس"، 35 سنة، قنا، وإصابة 8 آخرين، هم: "حسن عبد الجواد"، 39 سنة، أسوان، "محمود حلمى حسن"، 30 سنة، سوهاج، "سيد محمد أحمد"، 22 سنة، إسنا، "محمد محمد عبد السيد"، 48 سنة، الأقصر، "مؤمن محمد محمد"، 22 سنة، رأس غارب، "أحمد عبد الظاهر حسن"، 40 سنة، قنا، "جمال أحمد عبد الحميد"، 27 سنة، قنا، "عبيد سعد مسعد"، 35 سنة، قنا.

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مصر 365