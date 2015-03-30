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سقوط شبكة "نجلاء والسيد" للدعارة بحى الحضرة فى الإسكندرية

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سقوط شبكة "نجلاء والسيد" للدعارة بحى الحضرة فى الإسكندرية سقوط شبكة "نجلاء والسيد" للدعارة بحى الحضرة فى الإسكندرية
تمكنت مباحث الإسكندرية برئاسة العميد شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى من ضبط للآداب العامة تديرها سيدة وعاطل.

كانت معلومات قد وردت لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة برئاسة العميد شريف التلوانى، أكدتها التحريات تفيد قيام المدعوة "نجلاء م ع" بإدارة شقة كائنة- منطقة الحضرة، دائرة قسم باب شرقى لأعمال الدعارة واستقطاب الساقطات، وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام بدون تمييز، بمعاونة "السيد ا ا" مقابل أجر مادى يتقاضاهما نظير ذلك.

وعقب تقنيين الإجراءات تم استهداف الشقة وضبط بداخلها كل من "نجلاء م ع" 39 سنة، بدون عمل، مقيمة بدائرة سيدى جابر تدير مسكن للدعارة وهى فى حالة تلبس، و"السيد ا ا" 63 سنة بدون عمل، و"آية ع ف" 20 سنة بدون عمل، مقيمة بدائرة القسم، و"محروس ش و" 25 سنة بدون عمل مقيم بدائرة قسم اللبان "راغب متعة" متلبس، وذلك أثناء قيام الأولى والرابع بممارسة الدعارة بإحدى غرف الشقة وضبط داخل الشقة مبلغ "820" جنيهًا، و4 هواتف محمول و20 عضوا ذكرى صناعى و18 قرص منع حمل، وتحرر المحضر رقم جنح قسم باب شرقى، وجارى العرض على النيابة.

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مصر 365

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