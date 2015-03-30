فيديو يوضح تحطم 3 سيارات بالكامل فى حادث طريق "سوهاج- البحر الأحمر"

تحطمت 3 سيارات فى حادث طريق "سوهاج- البحر الأحمر"، والذى راح ضحيته 16 شخصًا من مستقلى السيارات الثلاث، وإصابة 7 تم نقلهم لمستشفيات سوهاج المختلفة.

وعلى جانب آخر، توصلت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إلى هوية الجثتين المجهولتين فى حادث التصادم الذى وقع عند نقطة الكيلو 85، حيث تبين أن الأولى لشخص يدعى "علام أحمد عبد اللاه"، 31 عامًا، سائق ويقيم دائرة مركز طما قائد السيارة رقم 11874 أجرة سوهاج "ميكروباص"، والثانية لـ"أشرف محمد عبد العظيم عمر"، 29 عامًا، سائق ويقيم 43 شارع أبو عبيد عزبة العرب أرض اللواء إمبابة "جيزة".

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3967 جنح المركز لسنة 2015، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثث وتشكيل لجنة من أعضاء النيابة العامة للمعاينة والتحقيق.