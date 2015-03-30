أمريكية تحطم الأرقام القياسية على انستغرام بالمكياج العربي

انها كارلي بيبل نجمة الانستغرام الأميريكية التي تتميز بصورها الجمالية ولا سيما بعد جلسات تصوير المكياج باختلاف أشكاله وطرق تطبيقه. تتعدد صور المكياج التي نشرتها كارلي من الطبيعي الى السموكي. كما تقدم نصائح لتكبير الشفاه باستخدام ألوان أحمر الشفاه المختلفة. وتشتهر هذه الأميريكية بعينيها الكبيرتين التي تبرزهما بالرموش الكثيفة. لكنها مؤخراً نشرت صورة لها بالمكياج العربي وحصلت على نسبة اعجاب كبيرة.

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اليك خطوات الحصول على هذا المكياج العربي المميز لعيون جذابة:

المستحضرات التي تحتاجين لها:

-ظلال ذهبي

-ظلال زهري باختلاف تدرجاته

-ظلال أسود

-قلم كحل أسود

-اي لاينر سائل

-ماسكرا

-رموش اصطناعية

-قلم تحديد الحواجب

طريقة التطبيق:

-ابدئي برسم حاجبيك بشكل يناسب المكياج العربي على طريقة "الشعرة شعرة" واخفي كل الفراغات الموجودة.

-ضعي الظلال الأسود على طول خط الرموش من الجفن السفلي واسحبيه نحو الزاوية الخارجية للعين من الجفن العلوي.

-انتقلي الى الزاوية الداخلية للعين واجعليها تبدو مشرقة باستخدام الظلال الذهبي على الجفن المتحرك فقط.

-أما بالنسبة للجفن الثابت تحتاجين الى الظلال الزهري باختلاف تدرجاته من الفاتح الى الداكن وضعيه على طريقة التربيت فوق اللونين الذهبي والأسود.

-ضعي الرموش المستعارة بكثافة وابدئي من نصف العين نحو الزاوية الخارجية كي تبدو طبيعية.

-استخدمي الأي لاينر الأسود لرسم العين وتأكدي من سحب الأي لاينر عند الزاويتين الخارجية والداخلية.

-ضعي الكحل الأسود داخل العين.

-أضيفي الماسكرا لنظرة لافتة.

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