5 دقائق لشفاه ممتلئة وجذابة

بالتأكيد إنّ الخطوة الأولى للحصول على شفاه رائعة وجذابة هي وضع بلسم الشفاه المناسب لها يومًا بعد يوم حتى تساهمي في إزالة الخلايا الميتة التي تتراكم عليها مع مرور الوقت.

ولكن هل فكرتِ من قبل بالجمع بين جاذبية شفاهك وامتلائها في آن واحد؟ الحل يكمن في تقشير الشفاه، فهو أهم أسرار جمالها وجاذبيتها. ولا يوجد شفاه وردية، ممتلئة وجذابة إلا وكان التقشير هو سرها.

ولتنفيذ هذا الأمر سريعاً في منزلك ما عليك سوى الحصول على 5 دقائق لتقشير بشرتك مرتين أسبوعيّاً على الأقل أو قبل مناسباتك الخاصة.

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المكونات:

-ملعقه من السكر

-ملعقه زيت زيتون

-فرشاة أسنان مخصصة لتقشير الشفاه

-فازلين

الطريقة:

1.امزجي السكر مع زيت الزيتون سويًّا

2.ابدئي بفرك شفاهك بلطف باستخدام الفرشاة، ويفضل أن تكون الفرشاة ناعمة ولينة حتى لا تسبب الجروح لشفاهك

3.ضعي القليل من مزيج السكر وزيت الزيوت على شفاهك، ثم أعيدي فرك شفاهك بالفرشاة

4.كرري هذه العملية حتى تنتهي كمية السكر وزيت الزيتون كلها

5اشطفي شفاهك بالماء الفاتر

6.ضعي عليها القليل من الفازلين لتهدئتها وترطيبها

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