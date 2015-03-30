عالم الأزياء يودع المصمم اللبناني باسيل سودا

رحل مصمّم الأزياء اللبناني العالمي باسيل سودا بعد صراع طويل مع المرض، لكن إبداعاته التي تركها خلفه ستبقى في الذاكرة إلى الأبد.

استطاع باسيل سودا وخلال فترة عمله في عالم تصميم الأزياء منذ عام 2000 ومع إطلاقه لأولى مجموعات الـ Haue Couture أن يحظى بشهرة عالمية، ويصبح من مصممي الأزياء المفضلين بين صفوف المشاهير المحليين والعالميين، من أمثال Paula Patton، Kim Kardashian، Guiliana Rancic، Michelle Rodriguez وغيرهن كثيرات. وكما معروف عن باسيل سودا تصاميمه المميزة التي تجمع بين الكلاسيكية والعصرية، وبين النعومة والقوة. ومن ينجح خلال حياته المهنية بهذا الشكل لا يمكن أن ينسى بسهولة، وستبقى بصمته الإبداعية في أذهاننا إلى وقت طويل جداً. فلترقد بسلام باسيل سودا...

أسرة "سيدتي" تتقدم بأحر التعازي لأهل الفقيد. ولنتذكر معاً أجمل تصاميمه على السجادة الحمراء.