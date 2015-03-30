6 نصائح للشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة

السمنة مشكلة يعانى منها البعض، والتخلص منها رغبة لدى الكثيرين، وفى هذا السياق تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن اتباع الأنظمة الغذائية للتخلص من الوزن الزائد تعد مشكلة فى حال عدم الالتزام بها، وهناك العديد من الحيل التى تساعد على التخلص من الوزن الزائد دون الشعور بالتعب والمعاناة.>وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، بعض الحيل التى تساعدك على الشعور بالشبع لفترة طويلة، وتخلصك من الوزن الزائد، وهى:

1- يمكنك تناول بعض المكسرات كاللوز والكاجو كوجبة صغيرة منخفضة السعرات الحرارية عند شعورك بالجوع والتى تحتوى على نسبة وفيرة من البروتين وبعض العناصر الغذائية الهامة للجسم، فتشعر بالجوع بعد فترة طويلة.

2- تناولك للماء بكثرة يعطيك الشعور بالشبع لفترات طويلة، ولذلك ينصح بتناول كوب من الماء قبل تناولك للوجبات.

3- تناول الأطعمة الغنية بالألياف يساعدك على الشعور بالشبع لأطول فترة، ويجعلك تخسر المزيد من الوزن فى وقت قليل، فيمكنك تناول الخس والبرتقال والخيار

>4- يمكنك تناول الشوفان كوجبة أساسية فى الإفطار، لأنه يعطيك الشعور بالشبع لفترة طويلة.

>5- يمكنك عند الشعور بالجوع تناول كوب من حليب خالى الدسم.

6- يمكنك تناول الفواكه والخضراوات بين الوجبات.

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