أخبار عاجلة

زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
بالصور- محلب يتفقد آخر مستجدات مشروع هضبة الهرم -
عضو بـ"تعليم البرلمان" ترفض مقترح توقيع الطلاب بالبصمة في البوكليت -
إزالة 5 عقارات تحت الإنشاء على كورنيش المعصرة -
الري تنفذ مشروعات بقيمة 45,5 مليون جنيه لخدمة 8 مليون فدان بالمحافظات -
نائبة: سياسات "البيئة" متخبطة.. وتصريحات الوزير "متناقضة" -
بالأسماء.. أول 10 منتفعين بمشروع تطوير منطقة السماكين بسوهاج -
بالصور.. كسر ماسورة مياه بطريق القطامية - العين السخنة -
قرارات تنظيمية جديدة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم -
مورينيو ينتقد غياب حكم الفيديو أمام إيفرتون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

التصريح بدفن جثتين جديدتين فى ضحايا حادث سوهاج بعد التعرف عليهم

Google+ Print
التصريح بدفن جثتين جديدتين فى ضحايا حادث سوهاج بعد التعرف عليهم التصريح بدفن جثتين جديدتين فى ضحايا حادث سوهاج بعد التعرف عليهم

صورة أرشيفية

قررت النيابة العامة بسوهاج، التصريح  بدفن جثتين اخرتين فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق “سوهاج – البحر الاحمر” عند الكيلو 90 دائرة مركز شرطة اخميم.

وذلك بعد ان تمكن فريق البحث الجنائي، من التعرف على هويتهم، حيث تبين أن الحثة الأولي للمدعو “علام أحمد عبد اللاه 31 سنة سائق، ويقيم بدائرة مركز طما، قائد السيارة رقم 11874 أجرة سوهاج “ميكروباص”، والثانية للمدعو أشرف محمد عبد العظيم عمر 29 سنة  سائق، ويقيم 43 شارع ابو عبيد عزبة العرب أرض اللواء.

و قررت النيابة العامة بعد التعرف على هويتهم، بتسليم الحثث لزويهم تمهيدا لدفنها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا