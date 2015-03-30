التصريح بدفن جثتين جديدتين فى ضحايا حادث سوهاج بعد التعرف عليهم

قررت النيابة العامة بسوهاج، التصريح بدفن جثتين اخرتين فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق “سوهاج – البحر الاحمر” عند الكيلو 90 دائرة مركز شرطة اخميم.

وذلك بعد ان تمكن فريق البحث الجنائي، من التعرف على هويتهم، حيث تبين أن الحثة الأولي للمدعو “علام أحمد عبد اللاه 31 سنة سائق، ويقيم بدائرة مركز طما، قائد السيارة رقم 11874 أجرة سوهاج “ميكروباص”، والثانية للمدعو أشرف محمد عبد العظيم عمر 29 سنة سائق، ويقيم 43 شارع ابو عبيد عزبة العرب أرض اللواء.

و قررت النيابة العامة بعد التعرف على هويتهم، بتسليم الحثث لزويهم تمهيدا لدفنها.