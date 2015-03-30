60 ألف قروضًا و131 عملية قلب مجانًا بجمعية “الأورمان” في المنوفية

سلم الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية والأستاذ عادل درغام مدير مشروعات “الأورمان” بالمنوفية اليوم الاثنين ، 15 شيك بقيمة 60 ألف جنيه كدعم لأرباب المشاريع الصغيرة فى إطار مبادرة ” من حق كل أيدي مصرية أنها تشتغل ” والتي تتبناها جمعية “الأورمان” بالتعاون بين مديرية الشؤون الاجتماعية.

وأوضح درغام أن تم إنجاز عدة أعمال خلال شهر مارس للجمعية وهى إجراء 131 عملية فى القلب على يد أساتذة متخصصين ، كما تم تسليم ثمانية أكشاك مزودة بالبضاعة والكهرباء، بالإضافة لقيام الجمعية بتسليم عشرة عرائس من الأيتام بشيك قدره 3000 جنيه لكل عروسة، كما تم تسديد عشرة ديون عن الغارمين.

و أكد مدير جمعية الأورمان بالمنوفية علي أن نجاح الجمعية قائم علي المتابعة الجيدة لأنشطتها نظرًا لما تقوم به الجمعية كمؤسسة خيرية مصرية رائدة في مجال رعاية الفئات الأكثر احتياجًا في ربوع مصر وبفضل إيمان الجمعية الشديد بأهمية دعم الشرائح الأكثر احتياجًا في مجتمعنا ليتطور النشاط الخيري داخل الجمعية ويتوسع كمًا وكيفًا وتدار بأفضل إمكانيات الإقامة ويديرها كوادر بشرية مدربة في منظومة مؤسسية متكاملة ليصبح هذا واقعًا بالفعل من خلال تنمية وتطوير البنية الأساسية والأسر المحتاجة.

و أعرب المستحقون عن سعادتهم لهذه المشاركة الإيجابية للمحافظة ولجمعية الأورمان والتي ساهمت فى تنمية مشروعاتهم كما أعرب محافظ المنوفية عن استعداد المحافظة لدعم كل المشروعات الصغيرة، مشيدًا بدور جمعية “الأورمان” داخل المحافظة وتنوع أنشطتها بحيث تمتد لكل الفئات وتشمل قطاع عريض ممن يستحقون المساندة من أجل حياة كريمة للجميع .