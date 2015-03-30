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إصابة إثنين فى حادث تصادم بين سيارة أجرة و دراجة بخارية بسوهاج‎

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إصابة إثنين فى حادث تصادم بين سيارة أجرة و دراجة بخارية بسوهاج‎ إصابة إثنين فى حادث تصادم بين سيارة أجرة و دراجة بخارية بسوهاج‎

تصادم موتوسيكل

تلقى اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة المراغة بوقوع مصادمه علي طريق “نجع الماسخ / الجزازره” طريق فرعي دائرة المركز ووجود مصابين .

وبالانتقال و الفحص تبين أنه أثناء قيادة المدعو “ثابت إبراهيم محمد” 47 سنة سائق ويقيم نجع الماسخ دائرة المركز السيارة رقم 12238 أجرة سوهاج علي الطريق اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدارجة بخارية “بدون لوحات معدنية” قيادة المدعو “أحمد السيد محمد أحمد” 36 سنة عامل ويقيم بناحية الجزازره دائرة المركز ،وذلك حال قيام قائدها بتخطي إحدي السيارات.

ونتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة بكدمات متفرقة بالجسم ،و قائد الدراجة البخارية باشتباه نزيف بالمخ ولا يمكن استجوابه، وتم نقل المصاب الثاني لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤال قائد السيارة أيد ما جاء بالفحص ، وجاري سؤال المصاب فور تحسن حالته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ،وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .

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