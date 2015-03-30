محلب يؤكد من أديس أبابا استمرار دعم مصر للحكومة الشرعية الليبية

التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترأسه للوفد المصري المشارك بقمة الكوميسا المنعقدة حاليا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، نائب رئيس وزراء ليبيا، رئيس الوفد الليبى المشارك بقمة الكوميسا.

وأكد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء خلال اللقاء أن دعم مصر مستمر للحكومة الشرعية الليبية، مشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، ووقوف مصر إلى جانب ليبيا على كافة المستويات، من أجل عودة الأمن والاستقرار لها، الأمر الذى يفتح الطريق أمام مجالات التعاون الثنائى فى القطاعات الاقتصادية والتجارية، والتنموية المختلفة.

ورحب المهندس إبراهيم محلب بطلب الوفد الليبى عقد اجتماع مع رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالقاهرة، لبحث فرص مشاركة الشركات المصرية في برامج إعادة إعمار ليبيا، والخطط التنموية بوجه عام، حيث أكد الجانب الليبى أن من يقف بجانب ليبيا في الظروف الحالية، سيكون له دور مقدر، فى المرحلة القادمة عقب الاستقرار.

وأكد مسئولو الوفد الليبى أن الحكومة الشرعية فى ليبيا تسيطر على مناطق مهمة من الأراضى الليبية، وبها موارد واسعة، سيعملون على تنميتها، واستغلالها فى هذه المرحلة.

واتفق الطرفان على العمل لزيادة معدلات التبادل التجارى الثنائى، على أن تشغل مصر دورا كشريك استراتيجى لليبيا على مختلف المستويات.

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