أطباء يطالبون بقياس أدوية الأطفال بالوحدات المترية بدلا من الملاعق

قال أطباء أطفال أمريكيون، إنه يتعين قياس أدوية الأطفال السائلة بالوحدات المترية، لتجنب تناول الجرعات الزائدة التى تشيع عند استخدام الملاعق الصغيرة والكبيرة فى تقدير كميات الدواء.

وقال أيان بول أخصائى الأطفال بمستشفى ميلتون هيرشى للأطفال بجامعة بنسلفانيا وكبير المشرفين على دراسة خاصة بالإرشادات الجديدة للجرعات المترية من الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، أن عشرات الآلاف من الأطفال ينتهى بهم المطاف كل عام فى وحدات الطوارئ بعد تعاطى جرعات زائدة من الأدوية دونما قصد، وغالبا ما يكون السبب عدم وضوح الملصقات على علب الأدوية أو غموض الإرشادات الطبية.

وقال بول "رغم علمنا بأن الوحدات المترية هى الأكثر أمنا والأدق، لا يزال الكثيرون من مقدمى خدمات الرعاية الطبية يكتبون الجرعات الطبية باستخدام الملاعق. ويستخدم بعض الآباء الملاعق المنزلية لتقدير الجرعات وهو ما يمكن أن يؤدى إلى أخطاء فادحة".

وقال إنه على سبيل المثال فإن استخدام ملاعق المائدة بدلا من ملاعق الشاى يزيد الجرعة بواقع ثلاثة أمثال.

ولتجنب الوقوع فى الأخطاء الناجمة عن استخدام ملاعق المنزل تطالب هذه الارشادات بتعاطى الأدوية السائلة عن طريق الفم باستخدام الملليلترات مع اتباع التوجيهات الخاصة بكسور الملليلتر.

ورغم أن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال تسعى لتوخى الدقة فى جرعات الدواء منذ سبعينات القرن الماضى، إلا أن هذه الإرشادات تنطوى على دعوة أشمل للالتزام بالجرعات المترية مع توصيلها إلى الجهات المصنعة للأدوية وتجار التجزئة والصيدليات والأطباء وهيئات التمريض.

وقال بول "من أجل تفعيل ذلك فنحن لا نحتاج إلى مجرد إعادة توجيه الوالدين والأسر للنظام المترى، بل أيضا مقدمى الدواء والصيادلة".

وقال لويس باركر وهو صيدلى فى مجال الأطفال بمستشفى ماساتشوستس العام فى بوسطن، إنه لتجنب الأخطاء الخاصة بالجرعات الزائدة، يتعين تسجيل الوزن ودرجة الحرارة باستخدام وحدات الكيلوجرام والدرجات المئوية بدلا من الرطل والفهرنهايت.