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خدعوك فقالوا .."حرقة الدم" تسبب النحافة

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خدعوك فقالوا .."حرقة الدم" تسبب النحافة خدعوك فقالوا .."حرقة الدم" تسبب النحافة
البعض يتناول الطعام دون زيادة فى الوزن، وهى ظاهرة لها العديد من الأسباب، يوضحها الدكتور هانى كمال أخصائى التغذية والسمنة مؤكدا أن تناول بعض الأشخاص لكميات كبيرة من الطعام دون زيادة فى الوزن، يحدث نتيجة لبعض العوامل الخارجية وأخرى مرضية، منها وجود زيادة فى معدل الحرق بالجسم والذى يختلف من شخص لآخر، وقيام البعض بممارسة تمارين رياضية وتناول أنواع معينة من الطعام تساعد على زيادة معدل الحرق، كالخضروات والفاكهة بكثرة والأطعمة النباتية لاحتوائها على الألياف التى تلعب دورا مهما فى الحرق .

ويشير كمال إلى أن اختلاف معدل الحرق من شخص لآخر، يرجع لاختلاف الجينات من شخص إلى آخر، والتى تؤثر على قدرة الجسم وتزيد من معدل الحرق، مشيرا إلى أن هناك عوامل أخرى مرضية تسبب عدم زيادة فى الوزن كالإصابة بزيادة أو نقص فى الغدة الدرقية أو حدوث خلل فى هرمونات الجسم.

ويضيف أخصائى التغذية أن من أهم المعتقدات المغلوطة عن النحافة تلك التى ترتبط بعصبية الشخص بـ "حرقة الدم" ، وهو اعتقاد شائع لكنه خاطئ .
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