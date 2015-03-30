استشارى: مريض الكبد البدين لا يستجيب للعلاج بالسوفالدى

السوفالدى العلاج الذى يمثل أملا كبيرا لمرضى الالتهاب الكبدى الفيروسى سى، واستخدامه يحتاج شروط لنجاح العلاج، لكن تلعب السمنة دورا كبيرا فى فشل العلاج به.

تقول الدكتورة معالى عزت استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد أن مرضى الالتهاب الكبدى الفيروسى سى، الذين يخضعون للعلاج بالسوفالدى، فى حالة تعرضهم لزيادة فى الوزن، قد يعيق ذلك استجابة الجسم للعلاج، لأن السمنة تؤدى إلى وجود تشحم ودهون على الكبد مما ينتج عنها حدوث التهابات بخلايا الكبد مما تؤثر على نجاح نسبة العلاج،وهو ما يتطلب ضرورة التغلب على السمنة لتلقى العلاج دون أى مضاعفات.

وتشير د. معالى عزت أنه لنجاح العلاج بالسوفالدى فيجب تقليل حمل الدهون المتواجدة على الكبد، التى تعيق جميع وظائف الجسم، ومنها الكبد الذى يعد من الأجزاء المهمة فى الجسم والذى يتأثر بسهولة من السمنة، التى تؤثر على وظائفة وتقلل من كفائتة، وفى هذه الحالة من الضرورى قبل تلقى العلاج انقاص الوزن والتغلب على السمنة من خلال التدخل الجراحى وليس باتباع نظام غذائى حتى يصبح المريض بصحة جيدة ويستجيب للعلاج.