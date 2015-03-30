أخبار عاجلة

زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
بالصور- محلب يتفقد آخر مستجدات مشروع هضبة الهرم -
عضو بـ"تعليم البرلمان" ترفض مقترح توقيع الطلاب بالبصمة في البوكليت -
إزالة 5 عقارات تحت الإنشاء على كورنيش المعصرة -
الري تنفذ مشروعات بقيمة 45,5 مليون جنيه لخدمة 8 مليون فدان بالمحافظات -
نائبة: سياسات "البيئة" متخبطة.. وتصريحات الوزير "متناقضة" -
بالأسماء.. أول 10 منتفعين بمشروع تطوير منطقة السماكين بسوهاج -
بالصور.. كسر ماسورة مياه بطريق القطامية - العين السخنة -
قرارات تنظيمية جديدة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم -
مورينيو ينتقد غياب حكم الفيديو أمام إيفرتون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

استشارى: مريض الكبد البدين لا يستجيب للعلاج بالسوفالدى

Google+ Print
استشارى: مريض الكبد البدين لا يستجيب للعلاج بالسوفالدى استشارى: مريض الكبد البدين لا يستجيب للعلاج بالسوفالدى
السوفالدى العلاج الذى يمثل أملا كبيرا لمرضى الالتهاب الكبدى الفيروسى سى، واستخدامه يحتاج شروط لنجاح العلاج، لكن تلعب السمنة دورا كبيرا فى فشل العلاج به.

تقول الدكتورة معالى عزت استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد أن مرضى الالتهاب الكبدى الفيروسى سى، الذين يخضعون للعلاج بالسوفالدى، فى حالة تعرضهم لزيادة فى الوزن، قد يعيق ذلك استجابة الجسم للعلاج، لأن السمنة تؤدى إلى وجود تشحم ودهون على الكبد مما ينتج عنها حدوث التهابات بخلايا الكبد مما تؤثر على نجاح نسبة العلاج،وهو ما يتطلب ضرورة التغلب على السمنة لتلقى العلاج دون أى مضاعفات.

وتشير د. معالى عزت أنه لنجاح العلاج بالسوفالدى فيجب تقليل حمل المتواجدة على الكبد، التى تعيق جميع وظائف الجسم، ومنها الكبد الذى يعد من الأجزاء المهمة فى الجسم والذى يتأثر بسهولة من السمنة، التى تؤثر على وظائفة وتقلل من كفائتة، وفى هذه الحالة من الضرورى قبل تلقى العلاج انقاص الوزن والتغلب على السمنة من خلال التدخل الجراحى وليس باتباع نظام غذائى حتى يصبح المريض بصحة جيدة ويستجيب للعلاج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365