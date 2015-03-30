محكمة شمال القاهرة تؤيد قرار إخلاء سبيل الضابط المتهم بقتل محامى المطرية

قضت محكمة شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار إيهاب الراهب، برفض استئناف النيابة العامة وتأييد قرار إخلاء سبيل ضابط الأمن الوطنى المتهم بقتل المحامى كريم حمدى، بقسم المطرية، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

يشار إلى أن النائب العام، المستشار هشام بركات، أمر بحظر النشر فى قضية مقتل المحامى كريم حمدى داخل حجز قسم المطرية، كما خاطب النائب العام بحسب بيان له رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لمراسلة جميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة المحلية والدولية، بقرار حظر النشر فى القضية، ماعدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام، بشأن مستجدات التحقيق فى القضية.

بدء نظر استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل الضابط المتهم بقتل محامى المطرية

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