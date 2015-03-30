أخبار عاجلة

زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
بالصور- محلب يتفقد آخر مستجدات مشروع هضبة الهرم -
عضو بـ"تعليم البرلمان" ترفض مقترح توقيع الطلاب بالبصمة في البوكليت -
إزالة 5 عقارات تحت الإنشاء على كورنيش المعصرة -
الري تنفذ مشروعات بقيمة 45,5 مليون جنيه لخدمة 8 مليون فدان بالمحافظات -
نائبة: سياسات "البيئة" متخبطة.. وتصريحات الوزير "متناقضة" -
بالأسماء.. أول 10 منتفعين بمشروع تطوير منطقة السماكين بسوهاج -
بالصور.. كسر ماسورة مياه بطريق القطامية - العين السخنة -
قرارات تنظيمية جديدة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم -
مورينيو ينتقد غياب حكم الفيديو أمام إيفرتون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محكمة شمال القاهرة تؤيد قرار إخلاء سبيل الضابط المتهم بقتل محامى المطرية

Google+ Print
محكمة شمال القاهرة تؤيد قرار إخلاء سبيل الضابط المتهم بقتل محامى المطرية محكمة شمال القاهرة تؤيد قرار إخلاء سبيل الضابط المتهم بقتل محامى المطرية
قضت محكمة شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار إيهاب الراهب، برفض استئناف النيابة العامة وتأييد قرار إخلاء سبيل ضابط الأمن الوطنى المتهم بقتل المحامى كريم حمدى، بقسم المطرية، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

يشار إلى أن النائب العام، المستشار هشام بركات، أمر بحظر النشر فى قضية مقتل المحامى كريم حمدى داخل حجز قسم المطرية، كما خاطب النائب العام بحسب بيان له رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لمراسلة جميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة المحلية والدولية، بقرار حظر النشر فى القضية، ماعدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام، بشأن مستجدات التحقيق فى القضية.


>بدء نظر استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل الضابط المتهم بقتل محامى المطرية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365