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بالفيديوجراف.. تعرف على أهم 20 قمة عربية فى 3 دقائق

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بالفيديوجراف.. تعرف على أهم 20 قمة عربية فى 3 دقائق بالفيديوجراف.. تعرف على أهم 20 قمة عربية فى 3 دقائق
انتهت مساء الأحد، الدورة الـ26 من القمة العربية فى شرم الشيخ، بمشاركة لافتة من قادة وملوك وأمراء الدول العربية، بعد الاتفاق على تشكيل قوات عربية مشتركة، فضلًا عن تأييد غالبية الدول الأعضاء عمليات "عاصفة الحزم" ضد معاقل الحوثيين فى اليمن، الأمر الذى يجعل من القمة المنتهية الأهم على مدار تاريخ جامعة الدول العربية.

وبخلاف قمة شرم الشيخ التى انتهت فاعلياتها أمس، يظل تاريخ جامعة الدول العربية حافلًا بالعديد من القمم الهامة، سواء على مستوى المشاركة أو القرارات التى تم اتخاذها.. فى الفيديو التالى، يقدم "اليوم السابع" فى 3 دقائق فقط كل المعلومات والقرارات المتعلقة بأهم 20 قمة عربية.


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