اليوم.. خالد صلاح يفتح ملف الشيعة وإيران فى برنامج "آخر النهار"

يفتح الكاتب الصحفى خالد صلاح فى برنامجه "آخر النهار" بقناة النهار، اليوم الاثنين، ملف الشيعة وإيران والأمن القومى العربى، وذلك بعد التطورات الأخيرة فى المنطقة والمخططات الإيرانية المكشوفة للمد الشيعى عبر تدعيم جماعة الحوثيين فى اليمن.

ويناقش خالد صلاح ملف الشيعة من ثلاثة أوجه، أمنيا وسياسيا ودينيا، حيث يستضيف الدكتور محمد عباس ناجى رئيس تحرير مجلة مختارات إيرانية، والدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، والعميد محمود محيى الدين الخبير العسكرى والإستراتيجى.

الشيعة قادمون.. كيف نقاوم الحرب المذهبية التى تخطط لها إيران؟.. طهران تدفع المنطقة لصراع مذهبى.. مستشارو الرئيس الإيرانى تحدثوا عن إمبراطورية إيرانية و4 عواصم تتبع طهران بالشرق الأوسط

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