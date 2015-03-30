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العثور على مواد لتصنيع القنابل داخل مدرسة ببورسعيد

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العثور على مواد لتصنيع القنابل داخل مدرسة ببورسعيد العثور على مواد لتصنيع القنابل داخل مدرسة ببورسعيد
عثرت إدارة مدرسة الشهيد طيار البرعى التابعة لإدارة شمال بورسعيد التعليمية اليوم، على مواد خام تستخدم فى تصنيع القنابل والمتفجرات، وذلك داخل أحد فصول المدرسة، فيما قام مسئولو المدرسة بإخلائها من الطلاب.

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أنه تم إبلاغ الحماية المدنية ومديرية أمن بورسعيد وجارى التعامل مع الواقعة.

وعلى الجانب الآخر، حطم عدد من متضررى الـ"30 ألف وظيفة، والذين يتقدمون بتظلمات بعض نوافذ مديرية التربية والتعليم لرفض المديرية تسهيل إجراءات التظلم.

مشادات بين موظفى وزارة التعليم والمستبعدين من مسابقة 30 ألف معلم
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