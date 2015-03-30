حبس محافظ الشرقية فى عهد مرسى 15 يوما "تحديث"

أصدر المستشار هشام بركات النائب العام، قرارا بحبس المستشار حسن النجار الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ومحافظ الشرقية السابق فى عهد جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، وذلك لقيامه بتزعم مظاهرة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة مدينة نصر، قاموا خلالها بقطع الطريق وترويع المواطنين.

وكانت قوات الأمن قد ضبطت عددا من المشاركين فى التظاهرة أمام أحد المراكز التجارية بمدينة نصر (السراج مول) بعد قيامهم بقطع الطريق وتعطيل حركة المرور والإخلال بالأمن العام، وترديدهم هتافات معادية لمؤسسات الدولة ومسيئة للقوات المسلحة والشرطة.. حيث تبين أن المستشار النجار، وهو أحد أعضاء حركة قضاة من أجل مصر الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، كان أحد من تزعموا التظاهرة الإخوانية بقصد الإخلال بالأمن العام وترويع المواطنين.

وقام المستشار هشام بركات النائب العام بعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى، والذى وافق بدوره بالإجماع على رفع الحصانة القضائية عن المستشار حسن النجار والموافقة على التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة فيما هو منسوب إليه من اتهامات، حيث تم تكليف نيابة شرق القاهرة الكلية بتولى التحقيق مع "النجار" وسرعة إنهاء التحقيقات معه والتصرف فيها.

جدير بالذكر أن مجلس التأديب والصلاحية سبق وأن وأصدر حكما بعزل المستشار حسن النجار وإحالته للتقاعد، ضمن عدد من القضاة والمستشارين أعضاء حركة (قضاة من أجل مصر) الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك اثر إدانتهم بالاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسى بعينه (جماعة الإخوان الإرهابية) بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية، غير أن "النجار" قام بالطعن على الحكم أمام مجلس التأديب الأعلى بمجلس القضاء الأعلى، ولم يتم البت حتى الآن فى الطعن المقدم منه.

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