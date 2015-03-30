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النيابة تصرح بتسليم جثث ضحايا حادث سوهاج لزويهم لدفنهم‎

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النيابة تصرح بتسليم جثث ضحايا حادث سوهاج لزويهم لدفنهم‎ النيابة تصرح بتسليم جثث ضحايا حادث سوهاج لزويهم لدفنهم‎

حادث تصادم – أرشيف

صرحت نيابة مركز أخميم بدفن جثث 16 شخصًا، كانوا قد لقوا مصرعهم في حادث تصادم بين سيارة «ميكروباص»، وسيارتين نقل عند الكيلو 90 على طريق «سوهاج – البحر الأحمر»، دائرة المركز، بعد توقيع مفتش الصحة الكشف الطبي على الجثث، وتوصل إلى عدم وجود شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

وكلفت النيابة بتسليم الجثث لذوي القتلى، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وانتقال المهندس الفني بإدارة مرور سوهاج إلى موقع الحادث للمعاينة والوقوف على أسبابه.

وكان حادث مروري مروع ،قد وقع مساء الأحد، عند الكيلو 90 بطريق «سوهاج- البحر الأحمر»، بين سيارة «ميكروباص» رقم 11874 أجره سوهاج وسيارتي نقل، إذ أدى الحا​د​ث إلى وفاة 16 وإصابة 7 آخرين.

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