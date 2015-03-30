العثور على محدث صوت بكلية الحقوق جامعة أسيوط

سادت حالة من الزعر بجامعة أسيوط بعد اكتشاف جسم غريب بكلية الحقوق بجامعة أسيوط .

وكان اللواء عبد العظيم نصر الدين مدير أمن أسيوط ،قد تلقى إخطارًا من قسم شرطة أول أسيوط يفيد بورود بلاغ من أمن شركة ” فالكون ” بجامعة أسيوط باشتباه الطلاب في جسم غريب على سلم كليتي الحقوق والتجارة .

وانتقلت قوات الدفاع المدني والمفرقعات على الفور،وقامت بفرض كردوني أمني بمحيط كليتي الحقوق والتجارة وبفحص البلاغ تبين أنه عبوة كرتونية بداخلها محدث صوت ،وقامت قوات الدفاع المدني والمفرقعات بتمشيط المنطقة الموجود بها الكليتين.