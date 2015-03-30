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تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بـ”مذبحة كرداسة” لـ 2 إبريل

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تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بـ”مذبحة كرداسة” لـ 2 إبريل تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بـ”مذبحة كرداسة” لـ 2 إبريل

جانب من جلسة محاكمة مذبحة كرداسة

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ،برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، نظر اعادة محاكمة 5 متهمين ، كانت المحكمة قضت بإعدامهم غيابيًا بالقضية المعروفة اعلاميًا بـ”مذبحة كرداسة”، الى جلسة 2 ابريل الجارى ، لمرافعات الدفاع.

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك فى “مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة” التى وقعت فى أغسطس قبل الماضى، وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

 

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