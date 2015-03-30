بالصور.. المتحدث العسكري: مقتل هارب وضبط إرهابي وأسلحة آلية وذخائر بشمال سيناء

تمكنت قوات الجيش الثالث الميدانى، في إطار جهودها الشاملة فى تجفيف منابع الإرهاب ومنع تسلل العناصر الإرهابية وتهريب الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة إلى وسط وجنوب سيناء، من تنفيذ عدد من المداهمات ضد العناصر والبؤر الإرهابية والتى أسفرت عن النتائج الآتية :

مقتل “سليمان عياد عطيه سليمان” بنيران القوات أثناء محاولته الهروب بسيارة ربع نقل قرب منطقة (نخل) بوسط سيناء ، حيث رفض الإمتثال لأوامر القوات بالتوقف محاولاً إقتحام الكمين ، وتبين أنه هارب من السجن المؤبد أثناء الإنفلات الأمنى الذى أعقب ثورة يناير ومطلوب فى عدة قضايا سرقة بالإكراه ومقاومة السلطات. وتم ضبط إرهابى أثناء قيامه بمراقبة أحد الأكمنة قرب مدينة (القصيمة) بوسط سيناء، كما تم ضبط وإحراز [عدد (3) بندقية آلية - بندقية خرطوش - أسلحة بيضاء - عدد (574) طلقة مختلفة الأعيرة - كمية من نبات الأفيون والبانجو المخدرين ] بمنطقة (وادى سهب) بوسط سيناء، وضبط وإحراز [عدد (2) بندقية آلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - خوذ رأس من مخلفات الحروب] بمنطقة (الحسنة) بوسط سيناء. كما تم ضبط إحراز [رشاش عيار (9) مم ماركة (لانشستر) - بندقية مورس - عدد (500) بمبة هاون عيار مصغر - عدد (2) نظارة ميدان - عدد (2) دراجة بخارية بدون لوحات معدنية] قرب منطقة (نخل) بوسط سيناء، وضبط وتدمير عدد من أحواض الزراعات المخدرة بمناطق وسط وجنوب سيناء.