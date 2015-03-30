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المنظمة العربية للتنمية الزراعية تسلم 100 مخرطة ذرة لتعاونيات المنوفية

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المنظمة العربية للتنمية الزراعية تسلم 100 مخرطة ذرة لتعاونيات المنوفية المنظمة العربية للتنمية الزراعية تسلم 100 مخرطة ذرة لتعاونيات المنوفية

اثناء تسليم العقود مخرطة الذرة

سلم الدكتور طارق الزدجالى مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية 100 مخرطة ذرة على الجمعيات التعاونية بمحافظة المنوفية فى إطار دعم المنظمة لجمهورية العربية لتحسين إنتاجية الذرة الشامية ،وذلك بحضور الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية.

وأكد الزدجالى أن ما يحتاجه الوطن العربى من محصول الذرة اللشامية يقدر بنحو 25 مليون و300 ألف طن سنويًا ولا تنتج الدول العربية منه إلا الثلث فقط بمعدل 8 ملايين و800 ألف طن.

وأضاف الزدجالى أنه تم اختيار مصر لهذة المنحة كدعم لزراعة محصورل الذرة الشامية والعمل على زيادة إنتاجها منه لأنها تعد أكبر الدول المنتجة له بمعدل 30% من إجمالى إنتاج الوطن العربى.

وأوضح أن طاقة المكينة تبلغ 1500 طن فى الساعة وأنه بنهاية هذا العام ستقوم المنظمة بتوزيع 500 مخرطة بأنحاء محافظات جمهورية مصر العربية الأكثر إنتاجًا للذرة الشامية.

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