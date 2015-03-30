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1300 طن زيت تموينى لسد عجز شهر إبريل بالمنوفية

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1300 طن زيت تموينى لسد عجز شهر إبريل بالمنوفية 1300 طن زيت تموينى لسد عجز شهر إبريل بالمنوفية

زيت تموينى – ارشيفية

قال عاطف الجمال وكيل وزارة بالمنوفية إن المحافظة تسلمت اليوم 1300 طن زيت تمويني لتوزيعه على كافة محلات البقالة التموينية بقرى ومراكز المحافظة ،لسد العجز من الزيت كسلعة تموينية أساسية خلال شهر إبريل.

وأوضح وكيل الوزارة أن شهر مارس شهد عجز فى الزيت التموينى، مما أغضب الأهالي وتقدمت المديرية بشكوى للوزاره باسم الأهالى من أجل مدها بالزيت الكافى والتعاون مع الشركات الخاصة لتوريد الزيوت لمحلات البقالة التموينية ، واستجابت الوزارة بضخ كميات إضافيه الفتره الحاليه لسد العجز.

وأشار وكيل الوزارة إلى  أنه تم الاستعداد لشهر إبريل بدون عجز فى أى من السلع التموينية ، مؤكدًا على تشكيل غرفه عمليات بالمديرية لتلقي شكاوي الأهالي عن السلع التموينية.

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