محافظة كفر الشيخ تقرر إنشاء جامعة أهلية على رافد الطريق الدولى الساحلى

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة كفر الشيخ الذى عقد اليوم الاثنين، على إقامة جامعة أهلية على رافد الطريق الدولى الساحلى، مؤكدا أن الجامعة الأهلية التى سيتم إنشاؤها ستحيى الطريق الدولى الساحلى وسيتم إنشاء مدينة كاملة بجوارها.

جاء ذلك خلال انعقاد المجلس التنفيذى للمحافظة برئاسة محافظ كفر الشيخ وبحضور اللواء عبد الرحمن شرف مدير الأمن واللواء حسين الطاهر السكرتير العام والمهندس مجدى عطا الله السكرتير العام المساعد ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن.

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