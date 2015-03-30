بالصور.. وزير التعليم الفنى: حصر الخريجين بمطروح لتوفير فرص عمل لهم

تفقد وزير التعليم الفنى الدكتور محمد يوسف وزير الدولة للتعليم الفنى برفقة اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح عدداً من المدارس الفنية والصناعية بالمحافظة، منها مدرسة مطروح الثانوية الصناعية للبنات، ومدرسة مطروح الميكانيكية للبنين، والمدرسة الفندقية، ومركز تدريب وزارة الإسكان بمدينة مرسى مطروح.

كان اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح قد استقبل وزير الدولة للتعليم الفنى بمكتبة بديوان عام المحافظة صباح اليوم بحضور الدكتور محمد عبد الفتاح الشركسى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح والأجهزة التنفيذية المعنية.

وقال الدكتور محمد يوسف وزير الدولة للتعليم الفنى إنه جاء بتعليمات من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب الخاصة بالاهتمام فى الفترة القادمة بتدريب أبناء مطروح وتأهيلهم للالتحاق بفرص العمل المناسبة، مع ضرورة وضع منظومة للتعليم الفنى بالمحافظة تشمل حصر أعداد الخريجين من المدارس الصناعية لتوفير فرص العمل لهم.

وأضاف وزير الدولة للتعليم الفنى أنه تم تكليف رئيس الوحدة المركزية بوزارة التعليم الفنى للحضور إلى محافظة مطروح غدا لوضع منظومة للتعليم الفنى بالمحافظة لحصر أعداد الخريجين من المدارس الصناعية بالمحافظة.

من جانبه أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح أنه سيتم إمداد وزارة التعليم الفنى بأعداد الشباب المسجلين بمديرية القوى العاملة بمطروح من خريجى المدارس الفنية الصناعية والفندقية لتدريب شباب وفتيات المحافظة لتأهيلهم لفرص العمل.

وقال اللواء علاء أبو زيد المحافظ إن التعليم الفنى يعتبر هو المصدر الرئيسى لإمداد سوق العمل بالعمالة الفنية المدربة حرفيا، والتى تلعب دورا هاما فى تنمية البلاد، وسيحظى هذا النوع من التعليم باهتمام بالغ فى الفترة القادمة من الدولة لدوره فى دفع عجلة التنمية، وذلك بالحصول على عمالة متعلمة ومدربة للنهوض بالاقتصاد المصرى.



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الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفنى واللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح وقيادات التعليم خلال تفقد المدارس

وزير التعليم الفنى ومحافظ مطروح داخل إحدى المدارس

الوزير والمحافظ يتابعان عمل إحدى الطالبات بالمدرسة الفنية

جانب من جولة وزير التعليم الفنى بمدارس مطروح الفنية

أحد الطلاب فى استقبال الوزير والمحافظ ووكيل وزارة التعليم بمطروح

الوزير ومحافظ مطروح داخل إحدى قاعات المدرسة الفنية للبنات

وزير التعليم الفنى يؤكد أنه حضر بتعليمات من رئيس الوزراء