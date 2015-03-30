حكاية النني - ارتديت القميص رقم 14 في الأهلي بسبب حازم إمام.. ولؤي وائل غير مركزي

"بدأت مشواري مع الأهلي في مركز الليبرو وكنت أرتدي القميص رقم 14، حتى جاء لؤي وائل".. بداية مشوار محمد النني النجم المصري في بازل مع كرة القدم، يحكي عنها لـFilGoal.com.

النني لاعب الوسط الدولي الذي يتألق حاليا مع بازل وفاز معه ببطولتين للدوري السويسري، مع مشاركات مميزة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي .. بدأ مشواره ضمن ضمن فرق الناشئين في الأهلي.

انضم النني للأهلي عام 1997 في الخامسة من عمره، ورحل بعد 11 عاما إلى المقاولون العرب ومنه إلى بازل في 2013.

مشوار النني مع الأهلي .. كيف بدأ وكيف انتهى والعديد من المواقف المثيرة التي مر بها داخل النادي الأحمر يحكيها لـFilGoal.com، وينشرها الموقع تباعا.

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كل ما سيتم ذكره الآن، على لسان محمد النني في حديثه إلى FilGoal.com ..

"شعر والدي بأن الحلم تحقق، خاصة أن الأهلي أصر على ضمي .. الدليل هو أنني كنت أتدرب بمفردي في النادي في البداية لأنني كنت في الخامسة من عمري ولا يوجد فريق لهذا السن".

"كنت أسافر من المحلة إلى القاهرة 3 أيام في الأسبوع من أجل الانتظام في تدريبات الأهلي .. حتى تم تكوين فريق مواليد 1992 وأصبحت قائدا له".

"كنت دائما أريد أن أرتدي القميص رقم 4 مع الفريق، ولكني اخترت رقم 14 لأنني كنت عاشقا للكابتن حازم إمام .. هو أسطورة، ولكن بعدها بفترة ارتديت القميص رقم 4".

"لا أعرف سر ارتباطي باللاعبين المهاريين، رغم أنني بدأت مشواري مع الأهلي كليبرو".

"نعم، لم أبدأ كلاعب وسط وكنت ألعب كليبرو، ولكنني كنت هدافا .. أتذكر بطولة نادي الصيد التي فزنا فيها على الزمالك وتم اختياري أفضل لاعب وكنت هدافا أيضا للبطولة".

"كنا أيضا نشارك سنويا في بطولة في النمسا، وأتذكر فوزنا بها عندما كنت أبلغ 12 عاما".

"وجاء الوقت الذي تحولت فيه لوسط الملعب .. قرر الأهلي ضم لؤي وائل من سبورتنج، فأخذ مكاني في قلب الدفاع وانتقلت أنا للعب في وسط الملعب".

"لعبت في الأهلي 11 عاما .. لعبت كل المباريات أساسيا ولم أجلس يوما كبديل .. وفي عام 2008 فزنا ببطولة الدوري بعدما لعبت 29 مباراة من أصل 30 وغبت عن واحدة بالإيقاف".

"وبعدها .. جاء الخبر الذي لم أتوقعه يوما".