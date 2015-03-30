عودة_الدوري - العميد VS العشري..كلاكيت ثاني مرة بعد 2011

يحل حسام حسن ضيفا مع نادي الاتحاد السكندري على فريق إنبي مع مدربه طارق العشري عصر الإثنين في الجولة 23 من مسابقة الدوري، وهي مباراة تعيد للأذهان مواجهة المدربان بعد عودة المسابقة عام 2011.

فقد سبق للعميد والعشري أن تواجها مباشرة بعد عودة بطولة الدوري، وبالتحديد موسم 2010-2011، حين توقفت المسابقة لفترة طويلة بسبب ثورة 25 يناير.

كانت المباراة في بداية الدور الثاني بين الزمالك المتصدر مع حسام حسن، وحرس الحدود صاحب المركز الـ11 مع طارق العشري.

فاز العميد بالمباراة التي أقيمت على استاد الكلية الحربية بنتيجة 2-1، وسجل هدفي القلعة البيضاء كل من أحمد جعفر وعاشور الأدهم، بعد أن كان الفريق متأخرا بهدف الحدود الذي سجله محمد الهردة في الدقيقة السادسة.

ذلك الفوز، كان الوحيد لحسام حسن على طارق العشري من إجمالي ثماني مباريات جمعتهما.

ويتفوق العشري على العميد بتحقيقه فوزين من تلك المباريات الثماني، كانا مع فريق حرس الحدود على الزمالك، وانتهت 5 مواجهات بينهما بالتعادل.

وكانت أخر مباراة جمعت بين المدربين في موسم 2012-2013، حين تعادل مصر المقاصة بقيادة حسام حسن سلبيا مع إنبي بقيادة طارق العشري.

وكانت هذه المباراة هي الوحيدة للعشري أمام العميد وهو على رأس الجهاز الفني للفريق البترولي إنبي، بعد خوضه 7 مواجهات ضد حسام حسن مع ناديه السابق حرس الحدود.

على الجانب الآخر، حسام واجه العشري حتى الآن مع أربعة فرق مختلفة هي المصري، المصرية للاتصالات، الزمالك ومصر المقاصة..وسيكون الاتحاد السكندري هو خامس الأندية في هذه القائمة حين يصطدم اليوم بإنبي على ملعب "بتروسبورت".

العميد VS إنبي

وإذا كان حسام قد واجه العشري مع أربعة فرق حتى الآن، فإنه قاد هذه الفرق أيضا في مواجهة إنبي.

العميد اصطدم بإنبي ثماني مرات من قبل، فاز مرتين وخسر ثلاث مرات.

الفوز الأخير كان موسم 2011-2012 حين كان حسام مديرا فنيا للمصري البورسعيدي، هزم إنبي وقتها 1-0 بهدف البوركينابي عبد الله سيسيه.

العشري VS الاتحاد

في المقابل، طارق العشري والذي لعب للاتحاد السكندري في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، واجه زعيم الثغر 10 مرات من قبل، فاز في 3 وخسر في 5.

وكان الفوز الأخير للعشري على سيد البلد هو الأفضل من بين الانتصارات الثلاثة، حين هزمه بالإسكندرية في الدور الأول من الموسم الحالي 4-1.

وكانت هذه المباراة هي الوحيدة للعشري أمام الاتحاد وهو مدربا لفريق إنبي، إذ كانت المواجهات التسع السابقة له ضد زعيم الثغر مع نادي حرس الحدود.