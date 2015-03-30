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المنتخب للحضري: إكرامي والشناوي مستقبل مصر

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المنتخب للحضري: إكرامي والشناوي مستقبل مصر المنتخب للحضري: إكرامي والشناوي مستقبل مصر

باتت آمال الحارس المخضرم عصام الحضري في الانضمام مجددًا لمنتخب من أجل تحقيق حلمه باللعب في كأس العالم 2018 شبه معدومة.

ووجه أحمد ناجي مدرب حراس مرمى رسالة، قائلاً: "مع احترامي للحضري وتاريخه الكبير، ولكن أحمد الشناوي وشريف إكرامي هما مستقبل مصر".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "لن يحب أحد الحضري أكثر مني".

وتابع: "الشناوي من المواهب التي سأهتم بها كثيرًا، وسيكون له دورا كبيرا في المستقبل، ولكنه خرج من معسكر المنتخب لإصابة عضوية وليست عضلية بعد تعرضه لصديد في مجرى البول".

وعن مباراة غينيا الإستوائية، أشار ناجي إلى أن الجهاز الفني لم يكن مهتم بالأداء بالدرجة الأولى، بقدر رغبته في التعرف على قدرات اللاعبين عن قرب.

وأتم ناجي: "هيكتور كوبر تأكد أن مصر لديها لاعبين مميزين، نحتاج فقط للوقت من أجل الانسجام وتنفيذ طرق اللعب، فهو مدرب قدير".

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فيديو اليوم السابع

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