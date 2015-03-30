أخبار عاجلة

زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
بالصور- محلب يتفقد آخر مستجدات مشروع هضبة الهرم -
عضو بـ"تعليم البرلمان" ترفض مقترح توقيع الطلاب بالبصمة في البوكليت -
إزالة 5 عقارات تحت الإنشاء على كورنيش المعصرة -
الري تنفذ مشروعات بقيمة 45,5 مليون جنيه لخدمة 8 مليون فدان بالمحافظات -
نائبة: سياسات "البيئة" متخبطة.. وتصريحات الوزير "متناقضة" -
بالأسماء.. أول 10 منتفعين بمشروع تطوير منطقة السماكين بسوهاج -
بالصور.. كسر ماسورة مياه بطريق القطامية - العين السخنة -
قرارات تنظيمية جديدة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم -
مورينيو ينتقد غياب حكم الفيديو أمام إيفرتون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي يرفض مواجهة الزمالك في نهار رمضان

Google+ Print
الأهلي يرفض مواجهة الزمالك في نهار رمضان الأهلي يرفض مواجهة الزمالك في نهار رمضان

أرسل الأهلي طلبا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه إضاءة ملعب الجونة أو نقل مباراة الزمالك في الدور الثاني من الدوري إلى ملعب آخر.

ويلعب الأهلي مع الزمالك في الجولة الـ37 من الدوري المصري الذي يعود اليوم الاثنين.

وقال جمال جبر رئيس المركز الإعلامي في الأهلي لـFilGoal.com: "مشكلة مباراة الزمالك، هي أنها ستكون في رمضان وطبعا سيكون من الصعب على اللاعبين خوض القمة في الجونة نهارا وقت الصيام".

وتابع "طلبنا من اتحاد الكرة إضاءة ملعب الجونة حتى موعد المباراة، أو نقلها إلى ملعب آخر، وكان ردهم إيجابيا".

وكشف جبر عن تأجيل مباراة الأهلي والأسيوطي التي كان مقررا لها يوم 13 أبريل المقبل إلى أجل غير مسمى.

وأوضح "الأمن هو من طلب تأجيل مباراة الأسيوطي بسبب تزامنها مع أعياد شم النسيم، واقترح تأجيلها لمدة يومين".

وواصل متما "رفضنا خوض المباراة يوم 15 أبريل لأنه سيتعارض مع سفر الفريق خارج ، في حال التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير

بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير

«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب

«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب

فضيحة لوزير السياحة المصرى تحرج الدولة

فضيحة لوزير السياحة المصرى تحرج الدولة

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية