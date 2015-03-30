الأهلي يرفض مواجهة الزمالك في نهار رمضان

أرسل الأهلي طلبا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه إضاءة ملعب الجونة أو نقل مباراة الزمالك في الدور الثاني من الدوري إلى ملعب آخر.

ويلعب الأهلي مع الزمالك في الجولة الـ37 من الدوري المصري الذي يعود اليوم الاثنين.

وقال جمال جبر رئيس المركز الإعلامي في الأهلي لـFilGoal.com: "مشكلة مباراة الزمالك، هي أنها ستكون في رمضان وطبعا سيكون من الصعب على اللاعبين خوض القمة في الجونة نهارا وقت الصيام".

وتابع "طلبنا من اتحاد الكرة إضاءة ملعب الجونة حتى موعد المباراة، أو نقلها إلى ملعب آخر، وكان ردهم إيجابيا".

وكشف جبر عن تأجيل مباراة الأهلي والأسيوطي التي كان مقررا لها يوم 13 أبريل المقبل إلى أجل غير مسمى.

وأوضح "الأمن هو من طلب تأجيل مباراة الأسيوطي بسبب تزامنها مع أعياد شم النسيم، واقترح تأجيلها لمدة يومين".

وواصل متما "رفضنا خوض المباراة يوم 15 أبريل لأنه سيتعارض مع سفر الفريق خارج مصر، في حال التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا".