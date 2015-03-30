مدرب الشرطة: الدوري ظهرًا؟ اللاعب المصري ليله نهاره ونهاره ليل

أكد خالد القماش المدير الفني لفريق اتحاد الشرطة أن إقامة مباريات الدوري ظهرًا يعد مشكلة كبيرة للغاية.
وقال القماش في تصريحات تليفزيونية: "اللعب ظهرًا مشكلة كبيرة للغاية، لأن اللاعب المصري ليل نهاره ونهاره ليل".
وأضاف: "نحاول تدارك هذه المشكلة، والتشديد على اللاعبين بضرورة النوم مبكرًا، للاستيقاظ الساعة 10 صباحًا على أقصى تقدير".
وتابع: "سنعاني أيضًا من اللعب في الأجواء الحارة التي لم نتعود عليها".
وأتم خالد القماش: "أعلم أن المشكلة ستكون مؤقتة، ونرحب باللعب الساعة 1 بعد منتصف الليل، لأن الأهم هو استئناف البطولة".