مدرب الشرطة: الدوري ظهرًا؟ اللاعب المصري ليله نهاره ونهاره ليل

أكد خالد القماش المدير الفني لفريق اتحاد الشرطة أن إقامة مباريات الدوري ظهرًا يعد مشكلة كبيرة للغاية.

وقال القماش في تصريحات تليفزيونية: "اللعب ظهرًا مشكلة كبيرة للغاية، لأن اللاعب المصري ليل نهاره ونهاره ليل".

وأضاف: "نحاول تدارك هذه المشكلة، والتشديد على اللاعبين بضرورة النوم مبكرًا، للاستيقاظ الساعة 10 صباحًا على أقصى تقدير".

وتابع: "سنعاني أيضًا من اللعب في الأجواء الحارة التي لم نتعود عليها".

وأتم خالد القماش: "أعلم أن المشكلة ستكون مؤقتة، ونرحب باللعب الساعة 1 بعد منتصف الليل، لأن الأهم هو استئناف البطولة".