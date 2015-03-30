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طارق يحيى يسير على خطى ريكاردو في قائمة الإسماعيلي لمواجهة بتروجيت

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طارق يحيى يسير على خطى ريكاردو في قائمة الإسماعيلي لمواجهة بتروجيت طارق يحيى يسير على خطى ريكاردو في قائمة الإسماعيلي لمواجهة بتروجيت

لم تخرج اختيارات طارق يحيى المدير الفني للإسماعيلي لقائمة اللاعبين الذين سيواجه بهم بتروجيت عن اللاعبين الذين اعتاد هيرون ريكاردو المدرب السابق للدروايش الدفع بهم في مباريات الدوري.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على بتروجيت عصر الثلاثاء في الجولة 23 من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وشهدت القائمة دخول الوافدين الجديدين بناهيني وكينيث، واللذان تم قيدهما أمس الأحد، إلى جانب المدافع الصاعد خالد صبحي.

وجاءت القائمة المختارة من قبل طارق يحيى على النحو التالي..

حراسة المرمى: عصام الحضري - محمد مجدي

خط الدفاع: شوقي السعيد - أحمد العش - محمد البعلي - خالد صبحي - أحمد سمير فرج - بهاء مجدي - جمال حسانين - عبد الرحمن حسان

خط الوسط: عمرو السوليه - محمود عبد العزيز - محمد زيكا - إبراهيم حسن - محمد فتحي

خط الهجوم: كينيث - بناهين - محمد علاء لالا - شكري نجيب

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فيديو اليوم السابع