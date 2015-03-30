قنبلة هيكلية تثير الذعر بمحطة قطار أشمون بالمنوفية

سادت حالة من الذعر بين أهالى مدينة أشمون بعد العثور على جسم غريب على رصيف محطة قطار سكة حديد أشمون يشتبه أن يحتوى على مواد متفجرة ،وتم عمل كردون أمنى وانتداب خبراء المفرقعات لفحص الجسم الغريب وتبين سلبية البلاغ وأنه عبارة عن قنبلة هيكلية .

وتلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارًا من الرائد محمد عبد الصمد رئيس مباحث أشمون يفيد بالعثور على جسم غريب بمحطة قطار أشمون ،وبالانتقال تبين أنه عبارة عن عبوة ممتلئة بالرمال ويخرج منها أسلاك ومثبت عليها بطاريات، وتبين خلوها من أى مواد متفجرة ولم تتأثر حركة القطارات بخط سكة حديد “منوف – أشمون وأشمون – القاهرة”، وتم التحفظ على الجسم وتحرير محضر بالواقعة.