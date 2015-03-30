ضبط 89 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء فى الإسماعيلية

تمكنت حملات لشرطة التموين بالإسماعيلية من ضبط 89 أسطوانة غاز، قبل بيعها بالسوق السوداء، وصاحب مخبز سياحى لتصرفه فى الدقيق البلدى.

وقال مصدر بشرطة التموين، برئاسة المقدم ولاء رضوان، استمرار الحملات اليومية لضبط السوق، ومنع التلاعب بأسعار أسطوانات الغاز.

وأسفرت حملات شنت على مدار ثلاثة أيام عن ضبط "سيد.م.س" 35 سنة "عاطل"، وبحوزته 15 أسطوانة غاز منزلية داخل مخزن بمسكنه وبيعها بأزيد من السعر الرسمى المقرر لها، و"أبو الفضل.ح.م" 49 سنة "فران"، لاستخدامه أسطوانتى غاز منزلية لتشغيل مخبز لإنتاج الخبز.

وضبطت السيارة رقم 21211 ملاكى الإسماعيلية (ميكروباص) بها 7 أسطوانات قبل بيعها بالسوق السوداء، ودراجة نارية "تروسيكل" بها 5 أسطوانات، بالإضافة إلى 60 أسطوانة منزلية داخل مخزن.

كما أسفرت الحملة عن ضبط "أبو الفضل.ح.م" 49 صاحب مخبز لإنتاج الخبز السياحى بقرية أبو عطوة بحيازته 7 شيكارات دقيق بلدى مخصصة للمخابز البلدية.