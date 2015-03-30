"علوم الإسكندرية" تحصد المركز الأول بمسابقة جمعية الجيولوجيين الأمريكيين

استقبل الدكتور محمد إسماعيل عبده عميد كلية العلوم، أربعة من خريجى برنامج جيولوجيا البترول لتهنئتهم لحصولهم على المركز الأول على مستوى مصر والمركز الثانى على مستوى شمال أفريقيا فى المسابقة العالمية، والتى تنظمها جمعية الجيولوجيين الأمريكيين، حول البحوث الجيولوجية البترولية، حيث قدم لهم التهنئة وتمنى لهم دوام التفوق والنجاح.

ويذكر أن أعضاء الفريق المتقدمين للمسابقة هم: كيرلس إدوارد إبراهيم وهبة، سارة هشام إبراهيم أحمد وأميرة مرقس صديق وهم خريجو عام 2012/2013 وضياء منير محمود إبراهيم خريج 2013/2014.