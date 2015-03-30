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المنظمة العربية للتنمية توزع 100 مخرطة ذرة على الجمعيات بالمنوفية

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المنظمة العربية للتنمية توزع 100 مخرطة ذرة على الجمعيات بالمنوفية المنظمة العربية للتنمية توزع 100 مخرطة ذرة على الجمعيات بالمنوفية
أكد الدكتور طارق الزدجالى، مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية، أن المعدل الذى يحتاجه الوطن العربى من محصول الذرة الشامية يصل إلى 25 مليونا و300 ألف طن، ولا تنتج الدول العربية منه إلا الثلث، بمعدل 8 ملايين و800 ألف طن فقط.

وأضاف "الزدجالى"، أثناء قيامه بتوزيع 100 مخرطة ذرة على الجمعيات التعاونية بالمنوفية، بحضور الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، والمقدمة دعما من المنظمة، للمحافظة، أنه تم اختيار لهذه المنحة كدعم لزراعة محصول الذرة الشامية والعمل على زيادة إنتاجياتها، والتى تعد أكبر منتج لمحصول الذرة بمعدل 30% من إجمالى إنتاج الوطن العربى.

وأشار إلى أن طاقة المكينة تبلغ 1500 طن فى الساعة، وبنهاية هذا العام تقوم المنظمة بتوزيع 500 مخرطة أخرى فى مصر.

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مصر 365

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