بالصور.. رئيس الأركان يعود للقاهرة بعد المشاركة فى مؤتمر الدول المساهمة بقوات حفظ السلام

عاد إلى أرض الوطن الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وذلك بعد الانتهاء من المشاركة فى مؤتمر الدول المساهمة بقوات فى عمليات حفظ السلام، وذلك بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك وبحضور رؤساء أركان 105 دولة مشاركة بقوات فى مهام حفظ السلام .

وقد بحث الفريق محمود حجازى – خلال الزيارة – مع وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ومدير إدارة عمليات حفظ السلام والمستشار العسكرى للأمم المتحدة، المشاركة المصرية فى عمليات حفظ السلام مع التأكيد على وفاء مصر بإلتزاماتها تجاه قضايا المنطقة والمشاركة الفعالة للقوات المصرية ضمن بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام .

وأبدى سكرتير عام الأمم المتحدة تقديره للدول المشاركة فى قوات حفظ السلام مع الإشارة إلى التحديات الأمنية التى تعمل فيها القوات الآن وبما يستوجب إعدادها بشكل يتلائم مع المخاطر التى تواجهها أثناء تنفيذها للمهام المكلفة بها.