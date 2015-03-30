أخبار عاجلة

زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
بالصور- محلب يتفقد آخر مستجدات مشروع هضبة الهرم -
عضو بـ"تعليم البرلمان" ترفض مقترح توقيع الطلاب بالبصمة في البوكليت -
إزالة 5 عقارات تحت الإنشاء على كورنيش المعصرة -
الري تنفذ مشروعات بقيمة 45,5 مليون جنيه لخدمة 8 مليون فدان بالمحافظات -
نائبة: سياسات "البيئة" متخبطة.. وتصريحات الوزير "متناقضة" -
بالأسماء.. أول 10 منتفعين بمشروع تطوير منطقة السماكين بسوهاج -
بالصور.. كسر ماسورة مياه بطريق القطامية - العين السخنة -
قرارات تنظيمية جديدة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم -
مورينيو ينتقد غياب حكم الفيديو أمام إيفرتون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مدير أمن السويس : لن نسمح بأي فوضى بمباراة الزمالك والداخلية

Google+ Print
مدير أمن السويس : لن نسمح بأي فوضى بمباراة الزمالك والداخلية مدير أمن السويس : لن نسمح بأي فوضى بمباراة الزمالك والداخلية

اللواء طارق الجزار مساعد ويزر الداخلية

قال اللواء طارق الجزار مساعد ويزر الداخلية لأمن السويس إنه لن يسمح بأى خروج عن النص أو أحداث فوضى بمباراة نادي الزمالك ونادي الداخلية المقرر إقامتها غدًا الاثنين على استاد السويس فى أولى مبارياة الدوري الممتاز بعد عودته.

وأضاف مدير الأمن فى تصريحات صحفية أنه شدد على قوات التأمين التي ستقوم بتأمين المباراة غدًا والقوات المرافقة للفريقين على تشديد إجراءات التأمين والحراسة قبل وأثناء وبعد المباراة.

وتابع أنه قام بفقد الأوضاع التأمينية للفريقين فى مقر إقامتهم بالفنادق اليوم والتواصل مع مسؤولو الفريقين والتأكد من عدم وجود أى شكاوي وتزليل كافة العقابات أمامهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا