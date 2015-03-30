مدير أمن السويس : لن نسمح بأي فوضى بمباراة الزمالك والداخلية

قال اللواء طارق الجزار مساعد ويزر الداخلية لأمن السويس إنه لن يسمح بأى خروج عن النص أو أحداث فوضى بمباراة نادي الزمالك ونادي الداخلية المقرر إقامتها غدًا الاثنين على استاد السويس فى أولى مبارياة الدوري الممتاز بعد عودته.

وأضاف مدير الأمن فى تصريحات صحفية أنه شدد على قوات التأمين التي ستقوم بتأمين المباراة غدًا والقوات المرافقة للفريقين على تشديد إجراءات التأمين والحراسة قبل وأثناء وبعد المباراة.

وتابع أنه قام بفقد الأوضاع التأمينية للفريقين فى مقر إقامتهم بالفنادق اليوم والتواصل مع مسؤولو الفريقين والتأكد من عدم وجود أى شكاوي وتزليل كافة العقابات أمامهم.