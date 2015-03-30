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بالصور.. شاهد بـ”مذبحة كرداسة”: المتهمون أطلقوا قذيفتى “أر بى جى” على مركز الشرطة

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بالصور.. شاهد بـ”مذبحة كرداسة”: المتهمون أطلقوا قذيفتى “أر بى جى” على مركز الشرطة بالصور.. شاهد بـ”مذبحة كرداسة”: المتهمون أطلقوا قذيفتى “أر بى جى” على مركز الشرطة

جانب من جلسة محاكمة مذبحة كرداسة

بدأت، صباح اليوم، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، نظر إعادة محاكمة 5 متهمين ، كانت المحكمة قضت بإعدامهم غيابيًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة كرداسة”.

واستمعت المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات اللواء مجدى عبد العال، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والذى أفاد فى مستهل شهادته بأن المتهم”وليد سعد” استعان بسلاح “الأر بى جى” أثناء الواقعة المشؤومة، قاصدًا بذلك استهداف قسم مركز كرداسة والجنود الماكثين بداخله أنذاك.

وبسؤال الدفاع للشاهد عن مصدره الذى تمكن من خلاله من القطع بصحة ذلك الإدعاء، أشار الشاهد إلى أن “سرية” مصادره تمنعه من البوح بهويتها ، حفاظًا على أرواحهم.

فى ذات السياق شدد الشاهد على أن قذيفتى “الأر بى جى” التى استخدمها المتهم المذكور أدت إلى إصابة مبنى قسم كرداسة، وإلحاق الأضرار البالغة به.

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك فى “مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة” التى وقعت فى أغسطس قبل الماضى، وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

 

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