شاهد بقضية "مذبحة كرداسة": المتهمون أطلقوا قذيفتى "آر بى جى" على مركز الشرطة(تحديث)

استمعت اليوم الاثنين، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، فى إعادة محاكمة 5 متهمين، كانت المحكمة قضت بإعدامهم غيابيًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة كرداسة"، لشاهد الإثبات اللواء مجدى عبد العال نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

وقال الشاهد: إنه علم من المصادر السرية أنه تم إطلاق قذيفتى "آر بى جى" فى اتجاه قسم شرطة كرداسة، مضيفا أن المتهم وليد سعد هو من أطلق تلك القذيفة على قسم شرطة كرداسة والتى اخترقت السور وأصابت مبنى القسم، مضيفا أن شخصا مجهولا أطلق القذيفة الثانية على مركز الشرطة من الشارع المواجه للمركز وأصابت مدرعة شرطة وما بها من مجندين، وأن أحد المجندين فصل زراعه عن جسده.

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك فى "مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة" التى وقعت فى أغسطس قبل الماضى، وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة.

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>ونعى الشاهد شهداء المذبحة قائلا: "بأى ذنبٍ قتلوا هؤلاء الضباط أثناء تلك المذبحة التى تقشعر لها الأبدان؟"، ليتابع "والغريب أن البعض لا يزالوا يدافعون عن مرتكبى تلك الجريمة الآثمة، هو المفروض يتعمل ايه تانى أكتر من اللى اتعمل فى الضباط المجنى عليهم بالواقعة؟"، ليرد عليه رئيس المحكمة ساخرًا: "المفروض يولعوا فيهم".

وبلهجة حزينة قال الشاهد "أقسم بالله أن هؤلاء الضباط هم أطهر الضباط الذين عاهدتهم" واختتم شهادته بقوله "حسبى الله ونعم الوكيل".

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