رونالدو يواصل صمته رغم فوز البرتغال

(إفي): واصل كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد صمته، ولم يدل بتصريحات في المنطقة المختلطة للصحفيين عقب مباراة منتخب بلاده البرتغالي أمام صربيا (2-1) بالتصفيات المؤهلة ليورو 2016 التي ستقام بفرنسا.

ولم يدل رونالدو بتصريحات إعلامية منذ فترة.

بينما امتدح مدرب المنتخب البرتغالي فرناندو سانتوس أداء فابيو كوينتراو، صاحب هدف الفوز، مصرحا عنه وكريستيانو المحترفين بريال مدريد "فابيو بإمكانه خلخلة الدفاعات ويتفاهم بشكل جيد مع كريستيانو".

وصعدت البرتغال إلى قمة المجموعة التاسعة بعدما زادت رصيدها الى تسع نقاط من أربع جولات، لتتفوق بنقطتين على الدنمارك وألبانيا.

واعتبر المدرب هذا الانتصار "دليل على نضج الفريق".

وأضاف "لاتزال تتبقى أربع مباريات وهناك العديد من النقاط الهام حصدها، بالتأكيد الأداء سيستمر بنفس الشكل".

ولم يسجل رونالدو خلال اللقاء، الذي شهد فوز البرتغال بهدفين لريكاردو كارفاليو (ق11) وفابيو كوينتراو (ق63)، مقابل هدف للمنتخب الصربي بواسطة نيمانيا ماتيتش (ق61).