لاماسيا في خطر.. هروب ميسي آسيا.. تمرد هاليلوفيتش وتهديد بالهبوط

تباهى نادي برشلونة الإسباني بإمتلاكه أفضل مصنع لإنتاج المواهب الكروية الصاعدة في العالم، والمتمثل في أكاديمية لاماسيا، لكن يبدو أنها في طريقها للانهيار إن لم تستعد وضعها سريعا.

وجاءت تصريحات جوردي فينيالس، مدرب فريق برشلونة (ب)، الأخيرة لتثير الجدل وتدق ناقوس الخطر بشأن مستقبل مدرسة الناشئين بالنادي الكتالوني، حيث اعترف بأن "قيم ومباديء لاماسيا انهارت في السنوات الأخيرة".

كانت لاماسيا تشكل حجر أساس في مشروع برشلونة خلال العقد الماضي لتحقيق الزعامة أوروبيا من خلال انتقاء أفضل المواهب الواعدة في العالم، وتربيتها من أجل بناء جيل من أفضل لاعبي العالم مستقبلا.

وجاءت عقوبة الفيفا الأخيرة، بسبب المخالفات في إجراءات التعاقد مع اللاعبين القُصّر، لتوجه ضربة قوية لطموح تلاميذ لاماسيا، مما اضطر بعضهم للرحيل الى أندية أخرى.

- هروب ميسي آسيا

اللاعب الياباني الواعد تاكيفوسا كوبو (13 عاما) الذي كان يتنبأ خبراء لاماسيا بأنه سيصبح نسخة جديدة من ميسي، قرر ترك الأكاديمية، التي انضم لها في 2011، والعودة الى اليابان مع عائلته، بسبب الأوضاع غير المستقرة في لاماسيا.

كما أبدى الكوري الجنوبي لي سيونج وو (17 عاما) وهو أحد أهم ناشئي لاماسيا في الوقت الحالي، استيائه من الوضع داخل الأكاديمية، مع تقلص فرصه في الالتحاق بالفريق الأول قريبا، في حين يدرس عرضا مغريا للانتقال الى الغريم اللدود ريال مدريد.

- أزمة برشلونة ب

يعيش فريق برشلونة ب للشباب أسوأ فتراته في دوري الدرجة الثانية، إذ يحتل حاليا المركز قبل الأخير، وبات مهددا بالهبوط للدرجة الثالثة، حيث لم يحقق أي فوز في آخر ثماني مباريات.

وأقيل مدرب الفريق إوزيبيو ساكريستان من منصبه الشهر الماضي لسوء النتائج، لكن الوضع لم يتحسن مع المدرب الجديد جوردي فينيالس، الذي كان جريئا بالاعتراف بسوء مستوى الجيل الجديد من لاماسيا، وافتقادهم لقيم الأكاديمية.

- تمرد هاليلوفيتش

تربى ناشئو لاماسيا على الطاعة العمياء للمدربين وسط أجواء أسرية حميمة، لكن بعض اللاعبين الذين أثيرت ضجة حول صفقاتهم ونالوا شهرة إعلامية قبل الأوان "ظنوا أنهم أكثر أهمية من النادي"، بحسب ما ذكره فينالس، في إشارة للكرواتي الموهوب ألين هاليلوفيتش.

ويسود اعتقاد بأن هاليلوفيتش سيكون خليفة ميسي في الفريق الأول للبرسا في المستقبل، لينافس النرويجي مارتن أوديجارد الذي سيخلف ربما البرتغالي كريستيانو رونالدو في ريال مدريد.

لكن خروج اللاعب الكرواتي عن النص، وانسياقه وراء إغراءات النجومية والشهرة المبكرة قد يعصف بمسيرته قبل بدايتها.

واعترض هاليلوفيتش بشكل مؤسف على قرار تبديله في مباراة ألكوركون في منتصف الشوط الأول، حيث لوّح بيده باستياء أمام المدرب.

ولم يصافح هاليلوفيتش الحارس البديل أثناء خروجه، ورفض التوقف للتحدث مع أحد المدربين، كما أصر على تجاهله والتوجه مباشرة الى غرف الملابس، رافضاً الجلوس حتى على مقاعد البدلاء.

كان فينيالس قد اضطر لسحب هاليلوفيتش، الذي تعاقد معه النادي الكتالوني الصيف الماضي من دينامو زغرب، في الدقيقة 25 بعد طرد زميله حارس المرمى، أدريان أورتولا، لارتكابه ركلة جزاء، وذلك للدفع بالحارس البديل خوسيه سواريز.

وتجنب رئيس النادي جوسيب بارتوميو التعليق على تلك الواقعة أو على تصريحات المدرب فينالس، مكتفيا بالتأكيد على أنه يكن له الاحترام ويتفهم ما قاله، ولم يرغب في تفاقم الأزمة في ظل انشغاله باتهامات الفساد في قضية صفقة نيمار.